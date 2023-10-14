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Anadolu Efes'ten "saygı duruşu" açıklaması: Paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır - Son Dakika

Anadolu Efes'ten "saygı duruşu" açıklaması: Paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır

Son Güncelleme: 14.10.2023 19:53

Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Real Madrid maçında "İsrail'e destek" şeklinde yayınladığı "saygı duruşu" paylaşımını kaldırdı. Konuya ilişkin Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan yorumlara neden olan Avrupa Ligi sosyal medya paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçlardan önce gerçekleştirilen saygı duruşuna ilişkin Avrupa Ligi tarafından yapılan paylaşımın başvuruları sonucu kaldırıldığını duyurdu.

"PAYLAŞIMIN KALDIRILMASI SAĞLANMIŞTIR"

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Ligi tarafından geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Orta Doğu'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle saygı duruşu yapılması yönünde bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda tüm Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçları öncesinde saygı duruşları gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün 12 Ekim Perşembe günü Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde de bölgede hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmuştur. Yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan yorumlara neden olan Avrupa Ligi sosyal medya paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır."

Anadolu Efes'ten 'saygı duruşu' açıklaması: Paylaşımın kaldırılması sağlanmıştır

NE OLMUŞTU?

Avrupa Ligi, sosyal medya hesabından saygı duruşuna ilişkin, " İsrail'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin onuruna Avrupa Ligi'nin 2. haftasındaki maçlarda saygı duruşunda bulunulacak." paylaşımını yapmıştı. Anadolu Efes Kulübü ise Real Madrid ile oynanan müsabakadan önce yapılan anonsta, "Değerli basketbolseverler, son günlerde yaşanan terör saldırılarında ve devam eden silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Anadolu Efes, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes'ten 'saygı duruşu' açıklaması: Paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes'ten "saygı duruşu" açıklaması: Paylaşımının kaldırılması sağlanmıştır - Son Dakika
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