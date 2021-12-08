Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde aynı galibiyet ve yenilgiye sahip olan Bayern Münih ise 11. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 741. randevu

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 741. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 740 karşılaşmada 421 galibiyet ve 319 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 493. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 228 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bayern Münih ile oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.