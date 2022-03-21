Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i ağırlayacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i ağırlayacak

21.03.2022 12:47
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i ağırlayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 6. sırada yer alıyor. Çıktığı 29 müsabakanın 22'sini kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Real Madrid ise ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Real Madrid 82-69 kazanmıştı.

İki takım arasında 39. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 26'sını Real Madrid, 12'sini ise Anadolu Efes kazandı.

Avrupa'da 757. maç

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 757. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 756 müsabakada 430 galibiyet ve 326 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 509. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 508 karşılaşmada 273 galibiyet elde etti, 235 kez rakiplerine mağlup oldu.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Real Madrid, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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