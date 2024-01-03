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Anadolu Efes, Valencia Basket'e deplasmanda yenildi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Valencia Basket'e deplasmanda yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi. Mücadelede her iki takım da sert savunma uygularken, Anadolu Efes geri dönüş yapamayarak 11. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, Valencia Basket\'e deplasmanda yenildi
03.01.2024 - 23:35,  Güncelleme: 23:38
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi.

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda her iki takımda birbirine sert savunma uygularken, mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte her iki takımda hücumda etkili oynarken Anadolu Efes, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hem pota altından hem de dış atışlarda daha etkili olan Valencia Basket, üçüncü çeyreği 71-66 önde tamamladı.

Final periyodunda bir ara 9 sayıya (91-82) kadar çıkan farkı son dakikalarda 3 sayıya (91-88) kadar indiren Anadolu Efes, geri dönüşü tamamlayamadı ve mücadeleyi 93-88 kaybetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 11. yenilgisini almış oldu.

Kaynak: AA
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