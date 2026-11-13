Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 103-91 yenerek EuroLeague'de 11. haftada galip geldi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 103-91 yenerek EuroLeague'de 11. haftada galip geldi

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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Virtus Bologna'yı 103-91 yenerek galip geldi. Başantrenör Pablo Laso, ilk yarıdaki performansın galibiyette önemli rol oynadığını ifade ederken sakatlanan Bruno Fernando'nun yarın detaylı tetkiklerden geçeceğini söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında ağırladığı İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, özellikle ilk yarıda sergiledikleri performansın galibiyette önemli rol oynadığını söyledi.

İspanyol çalıştırıcı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Laso, "Önemli bir galibiyet aldık. Özellikle ilk yarıda sergilediğimiz oyunla bu galibiyeti elde ettik. Savunmada ve hücumda çok iyi iş çıkardık. Fernando ve Malcolm çok etkili oldu. İkinci yarıda Strazel ve Loyd ile ön plana çıkan bir istatistik ve oyun gördük. Hücumda özellikle bireysel düzeyde çok iyi performanslara şahit olduk. Günün sonunda bu bir takım galibiyeti. Tüm takımın adanmış bir şekilde iyi performans ortaya koyması çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

İlk yarının sonunda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Angolalı pivot Bruno Fernando'nun durumuyla ilgili Pablo Laso, "Durumunu tam bilemiyoruz. Çok ayrıntılı bir şey söyleyemem. Kendisi bana iyi olduğunu söyledi. Yarın detaylı tetkikleri yapılacak." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı taraftarların maça fazla ilgi göstermediğinin hatırlatılması üzerine İspanyol başantrenör, "Taraftarlarımıza iyi galibiyetler izletebilecek bir takım kurduk. Taraftarlarımızın gurur duyacağı bir mücadele veriyoruz. Onların takıma verdiği destekten son derece memnunum. Ben bir başantrenörüm ve bilet satışından sorumlu değilim. Basketbolu çok seviyorum. Elbette gönül ister ki her maçımız tamamen dolu tribünler önünde oynansın." değerlendirmesinde bulundu.

Alex Mumbru: "İlk yarıda yediğimiz 60 sayı bize büyük sıkıntı yaşattı"

Virtus Bologna Başantrenörü Alex Mumbru, karşılaşmaya kötü başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın başında ortaya koyduğumuz enerji ve sergilediğimiz oyunla sınıfta kaldık. İlk yarıda Anadolu Efes'ten yediğimiz 60 sayı bize büyük sıkıntı yaşattı. Müsabakayı çevirmek için çok büyük mücadele ortaya koymak gerekirdi. İkinci yarıda daha iyi iş çıkardık. Bir ara farkı 8'e kadar düşürdük ama Anadolu Efes'te yetenekli oyuncular önemli sayılar kaydetti. Bu mücadeleden gerekli dersleri çıkaracağız."

Kaynak: AA
Anadolu EfesPablo LasoBasketbolSporSon Dakika

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