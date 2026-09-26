Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı 20.30'da Basketbol Süper Ligi derbisinde konuk edecek - Son Dakika
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Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı 20.30'da Basketbol Süper Ligi derbisinde konuk edecek

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2026-27 Basketbol Süper Ligi ilk hafta derbisinde Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Beşiktaş'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya 89-82 yenilirken, Beşiktaş EuroLeague'de Valencia Basket'e 96-94 kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.

Bu sezon bir resmi maça çıkan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 kaybetti.

Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında ise sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı 20.30'da Basketbol Süper Ligi derbisinde konuk edecek - Son Dakika
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