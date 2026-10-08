Anadolu Efes yarın Olympiakos'a konuk olacak, Avrupa'da 917. maçına çıkacak - Son Dakika
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Anadolu Efes yarın Olympiakos'a konuk olacak, Avrupa'da 917. maçına çıkacak

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague 4. haftasında yarın TSİ 21.15'te Sunela Arena'da Olympiakos'a konuk olacak. Bu maçla Avrupa kupalarındaki 917. karşılaşmasına çıkacak lacivert-beyazlılar, ligde geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sunela Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Yunan ekibi ise 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarındaki 917. karşılaşma

Anadolu Efes, Olympiakos maçıyla Avrupa kupalarında 917. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 916 karşılaşmada 507 galibiyet, 409 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 669. maçını yapacak. Geride kalan 668 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 318'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
Anadolu EfesSporSon Dakika

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