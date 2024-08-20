Anadolu Efes, yeni sezonda maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak

İSTANBUL,
Anadolu Efes, yeni sezondan itibaren Turkish Airlines EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.
Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için geri sayım devam ederken, Anadolu Efes taraftarları, yeni sezonda takımlarının iç saha maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde izleyecek.
Anadolu Efes'in 2024-2025 sezonu kombineleri için yenileme dönemi, 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında olacak. Genel satış dönemi ise 25 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ligin yeni takımı Yalovaspor'u misafir edecek. Turkish Airlines Euroleague'de ev sahipliği yapacağı ilk maçında ise 10 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
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