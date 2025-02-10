Anadolu Üniversitesi Galip Geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasının son maçında Anadolu Üniversitesi, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 33-26 yendi.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk devresini ise konuk takım Kırşehir Belediyespor, 14-13 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergileyen Anadolu Üniversitesi, salondan 33-26 galip ayrıldı.
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