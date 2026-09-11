Anadolu Üniversitesi öğrencileri Tiran\'da iki Avrupa şampiyonluğu kazandı

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Dövüş Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

400'ün üzerinde üniversiteden yaklaşık bin 500 sporcu ve görevlinin katıldığı organizasyonda Anadolu Üniversitesi öğrencileri taekwondo, karate, kickboks ve judo branşlarında üniversiteyi temsil etti. Şampiyonada 49 kilogramda Emine Göğebakan ve 62 kilogramda Şevval Çakal Avrupa şampiyonu olurken, 80 kilogramda Yiğithan Kılıç ve Hikmet Faruk Tosun, 53 kilogramda ise Zeynep Taşkın Avrupa üçüncülüğü elde etti. İrem Nur Öztürk de Freestyle Poomsae kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

"Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların üniversite adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra spor alanında da ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri dereceler bizleri gururlandırıyor. Anadolu Üniversitesini başarıyla temsil eden öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.