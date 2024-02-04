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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amasyaspor\'u 2-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 18. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Okan Sarı'nın 55'inci dakikada ve Umut Akpınar'ın 88'inci dakikada attığı gollerle galip geldi. Bu galibiyetle birlikte Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü 3 puanı almaya hak kazandı.

04.02.2024 17:33
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TFF 3. Lig 18. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen maç saat 14.00'te başladı. Amasyaspor ile mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Okan Sarı'nın 55'inci dakikada ve Umut Akpınar'ın 88'inci dakikada attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarının golsüz geçtiği maçın ikinci yarısında etkili olan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, bu galibiyetle birlikte 3 puanı almaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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