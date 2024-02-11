Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor\'u 3-1 mağlup etti

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Pazarspor ile deplasmanda karşılaştı. İbrahim Zeytin'in 2 golü ve Furkan Tuncer'in bir golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Anadolu Üniversitesi, maçı 3-1 kazandı. Pazarspor ise Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun golüyle farkı ikiye düşürdü ancak galibiyet için yeterli olmadı. Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, önümüzdeki hafta Turgutluspor ile mücadele edecek.

11.02.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Pazarspor, sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada Anadolu Üniversitesi, İbrahim Zeytin'in 14 ve 45+1. dakikada, Furkan Tuncer'in 32. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun 66. dakikada attığı golle farkı ikiye düşüren Pazarspor ise, maçın devamında rakip fileleri bir kez daha havalandıramadı. Deplasmandan galibiyetle dönen Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü önümüzdeki hafta Turgutluspor ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Üniversitesi, Pazarspor, Spor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:22:01. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement