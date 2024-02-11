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TFF 3. Lig'in 19. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Pazarspor, sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada Anadolu Üniversitesi, İbrahim Zeytin'in 14 ve 45+1. dakikada, Furkan Tuncer'in 32. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun 66. dakikada attığı golle farkı ikiye düşüren Pazarspor ise, maçın devamında rakip fileleri bir kez daha havalandıramadı. Deplasmandan galibiyetle dönen Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü önümüzdeki hafta Turgutluspor ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR