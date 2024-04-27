Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Play-off\'a Yükseldi

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TFF 3. LİG 2. Grup'ta son hafta mücadelesinde Hacettepe 1945 ile deplasmanda karşılaşan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 90+12'nci dakikada gelen golün ardından topladığı 39 puan ile play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

TFF 3. LİG 2. Grup'ta son hafta mücadeleleri oynanmaya başladı. TFF 2. Lig'de mücadele edebilmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda Hacettepe 1945 karşılaştı. Anadolu Üniversitesi, başa baş geçen mücadelede 90+12'nci dakikada Emirhan Subaş'ın attığı gol ile maçı 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte, 28 haftada 39 puana ulaşan Anadolu Üniversitesi play-off'ta mücadele etmeye hak kazanırken, Hacettepe 1945 ise Bölgesel Amatör Lig'ine (BAL) düştü.

TFF 3. LİG 2. Grup'unda zirveyi ilgilendiren diğer maçta Batman Petrolspor deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 ile geçerek, diğer maçların sonucuna bakmaksızın TFF 2. Lig'e yükselirken, Eynesil Belediyespor ile Sapanca Gençlikspor da Hacettepe 1945 ile küme düştü.

Ligin son haftasında alınan sonuçlarla play-off'ta mücadele edecek takımlar ise şöyle sıralandı;

Elazığspor, Karşıyaka Spor Kulübü, Turgutluspor, Efeler 09 Spor Kulübü ve Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü. - ESKİŞEHİR