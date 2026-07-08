Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Finalleri Aydın\'da Başladı

Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Türkiye Finalleri, Söke ilçesinde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni hizmete açılan Söke Gençlik ve Spor Kompleksi'nde 5-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun açılışı yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç güreşçilerin mücadele edeceği şampiyonanın açılış programına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı. Açılışta konuşan İl Müdürü Serhat Yığmatepe, sporculara başarılar dileyerek organizasyonun centilmenlik içerisinde geçmesini temenni etti. Açılış töreninin ardından genç sporcular, Türkiye finallerinde dereceye girebilmek için mindere çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Finalleri, 9 Temmuz'a kadar Söke Gençlik ve Spor Kompleksi'nde devam edecek. - AYDIN