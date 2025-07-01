Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakaları Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakaları Başladı
01.07.2025 20:33
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Kırıkkale'de 10 ilden 196 sporcunun katıldığı karate müsabakaları 3 gün sürecek.

Kırıkkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakaları, 10 ilden 196 sporcunun katılımıyla başladı. 3 gün sürecek organizasyonda genç karateciler madalya için ter döküyor.

Kırıkkale'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Müsabakaları başladı. 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün sürecek olan müsabakalara, 10 ilden gelen 196 sporcu katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, tüm sporculara başarılar dileyerek, "Burada sizleri en iyi şekilde ağırlayıp, sakatlıksız ve sağlıklı bir şekilde ailelerinize teslim etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Takım Antrenörü Muzaffer Mustafa Açıkgöz, "10 ilden 196 sporcumuzla birlikte karate ekibimize Kırıkkale'de ev sahipliği yapıyoruz. Müsabakalar 1-3 Temmuz tarihleri arasında olacak. Her gün sabah 09.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek" dedi.

Katılımcılar arasında geleceğin milli sporcuları olarak görülen başarılı gençler de yer aldı. Müsabakalarda rakibini yenerek birinci olan 12 yaşındaki Yiğit Akuk, "7 yaşından beri karateyle ilgileniyorum. Bu noktaya ailemin ve hocamın desteğiyle geldim. Şu ana kadar 4 madalyam var" dedi.

Kayseri'den katılan 14 yaşındaki Kevser Taşkın da, "Antrenörüm sayesinde çok iyi bir antrenman programımız var. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakaları, 3 Temmuz'a kadar sürecek. Organizasyon boyunca sporcular hem performanslarını sergileyecek hem de tecrübe kazanacak. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Turnuva, Yaşam, Spor, Son Dakika

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