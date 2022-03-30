Anadolu Yıldızlar Liginde Düzce çeyrek finalde - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Liginde Düzce çeyrek finalde

30.03.2022 10:27
Anadolu Yıldızlar Liginde Düzce çeyrek finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında grubunu lider tamamlayan Düzce çeyrek finallere kaldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında grubunu lider tamamlayan Düzce çeyrek finallere kaldı.

Karabük'te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarına 10 il katıldı. Düzce Erkek Basketbol takımı antrenörler Altuğ Kuru ve Ozan Alp eşliğinde katıldığı turnuvada Amasya'yı 67-46, Bolu'yu 62-41 ve Kastamonu'yu 62-41 yenerek grup lideri oldu.

Düzce Erkek Basketbol takımı 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Anadolu Yıldızlar Liginde Düzce çeyrek finalde

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Kastamonu, basketbol, Karabük, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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