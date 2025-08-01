Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2024-25 sezonu hentbol müsabakaları, Samsun'da başladı.
Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu ile Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.
Erkekler ve kızlarda 16'şar takımın mücadele ettiği müsabakalarda grup aşamasında günde 8 maç oynanacak.
Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu tesis amiri Aşkın Atan, ilk 3 gün sonunda yarı finale çıkacak takımların belli olacağını ifade etti.
Son Dakika › Spor › ANALİG 2024-25 Hentbol Müsabakaları Samsun'da Başladı - Son Dakika
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