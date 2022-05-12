Analig'de çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika

Erzurum'da yapılan ANALİG Hentbol Grup Müsabakalarında erkeklerde ve kızlarda ilk ikiye girerek çeyrek final bileti alan takımlar belli oldu. Toplam 12 takım Erzincan'da yapılacak Çeyrek Finallerde kendi ellerini temsil edecek. Kızlarda Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Tokat ve Artvin turladı. Erkeklerde Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Giresun çeyrek final bileti aldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Grup Şampiyonası Hentbol Federasyonu'nun teknik destekleriyle yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'ndaki Kız Müsabakalarında İl Temsilcisi Sibel Atan koordinatörlük yaparken, Aziziye Spor Salonu'ndaki erkek müsabakalarında ise Orhan Aksoy koordinatör olarak görev yaptı.

Nefes kesen müsabakalara Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Ardahan ve Erzincan illeri katıldı.

Erkeklerde Aziziye'de oynadı

Erzurum'u erkeklerde Antrenör Orhan Aksoy yönetimindeki Gençlik Spor Temsil ederken, Kızlarda Antrenör Ayşen Göğebakan yönetimindeki Özel Güneş Koleji temsil etti. Erkeklerde A Grubunda Gümüşhane birinci olarak çeyrek finallere kalırken, Rize ikinci olarak Çeyrek Finallere yükseldi.

B Grubunda Erzurum şampiyon olurken, Bayburt ikinci sırada yer alarak çeyrek final bileti aldı. C Grubu da nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Trabzon birinci, Giresun ikinci olarak Çeyrek finale yükseldiler.

Trabzon çifte şampiyon

İller arası hentbol Grup Şampiyonası'nda kız maçları Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda oynandı. Trabzon erkeklerden sonra kızlarda da şampiyon oldu. Trabzon kız hentbol takımı A Grubunda birinci olarak çeyrek finale yükselirken, Rize ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.

B Grubunda Ordu birinci Rize ikinci olarak Çeyrek finale yükseldi. C Grubunda Tokat birinci Artvin ikinci olarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

İl Temsilcisi Atan'dan başarı dileği

Erzurum'da yapılan Anadolu Yıldızları Hentbol Grup Maçlarında dereceye giren takımlara madalyaları verildi. Hentbol İl Temsilcisi Sibel Atan da, dereceye giren takımlara madalya vererek, Erzincan'da yapılacak olan Çeyrek Final Maçlarında başarılar diledi.

Atan, "Gerek federasyonumuz, gerekse İl Müdürlüğümüzün destekleriyle çok güzel bir organizasyonu daha başarıyla tamamladık. Katılan tüm illere teşekkür ediyoruz. İlk ikide yer alarak çeyrek finallere kalan takımları da tebrik ediyoruz" dedi.

Bu arada Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda yapılan Müsabakalarda Sibel Atan ile Atilla Dilek gözlemcilik yaparken, Hami Yurtsever, Diyar Kaya, Mehmet Solgun ve Kadir Bayram hakem olarak görev yaptı.

Aziziye Spor Salonu'nda yapılan erkek maçlarında Metin Çavuşoğlu ve İsmet Bayri gözlemcilik yaptı. Rezan Çağıl, Barış İmret, Murat Gedikli ve Levent Ulaş Bilgi ise hakemlik yaptı. - ERZURUM