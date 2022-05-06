Analig Oryantiring müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Analig Oryantiring müsabakaları tamamlandı

06.05.2022 14:31
Analig Oryantiring müsabakaları tamamlandı

Analig Oryantiring müsabakaları 17 farklı şehirden 383 sporcunun katılımıyla birlikte spor şehri Afyonkarahisar'da tamamlandı.

Analig Oryantiring müsabakaları 17 farklı şehirden 383 sporcunun katılımıyla birlikte spor şehri Afyonkarahisar'da tamamlandı. Karşılaşmalar neticesinde başarılı olan sporcu ve takımlar ödüllendirildi.

Analig Oryantiring karşılaşmalarında Afyonkarahisar'da düzenlenen ve 2 gün süren müsabakalar sona erdi. Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya ve Yalova şehirlerinden katılan sporcular, kıyasıya yarıştı.

383 sporcunun yarıştığı Oryantiring karşılaşmalarında; erkeklerde ve kızlarda Bursa Spor Kulübü takım halinde birinci oldu. Ferdi branşta ise erkeklerde Balıkesir Spor Kulübünden Süleyman Efe Sarı, kızlarda ise Bursa Spor Kulübünden Nehir Karakoçak birinci oldu. Müsabakalar sonucunda düzenlenen ödül töreni ile derece elde eden takım ve sporculara ödülleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Analig Oryantiring müsabakaları tamamlandı
Analig Oryantiring müsabakaları tamamlandı

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Kaynak: İHA

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