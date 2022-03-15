Analig Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
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Analig Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı

15.03.2022 16:16
Analig Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı

Analig Taekwondo İl Seçme Müsabakaları sona erdi.

Analig Taekwondo İl Seçme Müsabakaları sona erdi.

12-13 Mart 2022 tarihleri arasında Barbaros Spor Merkezinde yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı geçti. Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Liginin ilk aşaması olan İl Seçmesi müsabakaları taekwondo branşında yapılan birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 2 gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girerek grup müsabakalarına katılabilmek için ter döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Analig Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı
Analig Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı

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Taekwondo, Milli, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Analig Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı - Son Dakika


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