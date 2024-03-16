Spor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden çektiği ve direkten dönen pozisyonunu değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN BU GOL"

"ARDA'YI İZLEMENİN ZAMANI GELDİ"

Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için "dahi" yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısında bulundu.