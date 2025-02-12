Anderlecht, Fenerbahçe Maçı Öncesi Son Antrenmanını Yaptı

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe 'yle karşılaşacak olan Anderlecht, son antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda teknik direktör David Hubert yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular antrenmana pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcular tarafından teknik direktör David Hubert'in doğum günü kutlandı.