Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park 'ta Beşiktaş'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Beşiktaş'ın ilk dakikalarda üst üste atakları karşısında erken bir değişikliğe gitmeye hazırlandı. Teknik Direktör Andrea Pirlo, oyuna müdahale etmek için yedek kulübesinden Salih Dursun 'u yanına çağırdığı sırada Siyah-beyazlılar, Weghorst ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Pirlo değişikliğe yetişemedi - Son Dakika

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