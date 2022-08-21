Pirlo değişikliğe yetişemedi - Son Dakika
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Pirlo değişikliğe yetişemedi

21.08.2022 22:16
Pirlo değişikliğe yetişemedi

Andrea Pirlo Beşiktaş deplasmanında değişikliğe yetişemeden yenik duruma düştü.

Andrea Pirlo Beşiktaş deplasmanında değişikliğe yetişemeden yenik duruma düştü.

Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Beşiktaş'ın ilk dakikalarda üst üste atakları karşısında erken bir değişikliğe gitmeye hazırlandı. Teknik Direktör Andrea Pirlo, oyuna müdahale etmek için yedek kulübesinden Salih Dursun'u yanına çağırdığı sırada Siyah-beyazlılar, Weghorst ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Vodafone Park, Andrea Pirlo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pirlo değişikliğe yetişemedi - Son Dakika

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