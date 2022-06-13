Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor - Son Dakika
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Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor

13.06.2022 12:19
Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün İstanbul'a getirip sözleşme imzalattığı Andrea Pirlo için medya önünde de imza töreni düzenlenecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün İstanbul'a getirip sözleşme imzalattığı Andrea Pirlo için medya önünde de imza töreni düzenlenecek.

Dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo bu akşam 18.00'deki törende basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.Pirlo, başkan Süleyman Hurma ve yöneticilerle dün akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalini izledi. Wulfz Fatih Karagümrük - ALG Spor arasında oynanan maçı izleyen İtalyan çalıştırıcıyı stat çıkışında Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Başkan Süleyman Hurma "Bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar" açıklaması yaptı.

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Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu Andrea Pirlo, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu Andrea Pirlo, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor - Son Dakika
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