görüntüledi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Fatih Karagümrük
Başkanı Süleyman Hurma
, Pirlo'nun takıma büyük katkılar sağlayacağını söyledi. DHA
'ya özel açıklamalarda bulunan Hurma, "Andrea Pirlo
bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar, çok önemli bir isim. Biz çok ümitliyiz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umut
ediyorum ki her şey çok güzel olur. Bizim İtalya
sevdamıza günümüz ve şartlarımız uyuşuyor. Stat sorunu da çözülecek. Bir yol bulacağız, bulamazsak da bir yol bulacağız" dedi.
- İzmir
Kaynak: DHA
Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Andrea Pirlo stattan ayrıldı - Son Dakika
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