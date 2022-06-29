Anett Kontaveit, Wimbledon'a ikinci turda veda etti - Son Dakika
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Anett Kontaveit, Wimbledon'a ikinci turda veda etti

29.06.2022 17:08
Anett Kontaveit, Wimbledon'a ikinci turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da iki numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit, ikinci turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da iki numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit, ikinci turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının üçüncü gün sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlar ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Tek kadınlarda, dünya 97 numarası Alman Jule Niemeier, favori tenisçilerinden Kontaveit'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Programın yetişmemesi nedeniyle bugüne kalan erteleme müsabakasında, 6 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, vatandaşı Tereza Martincova'yı 7-6 ve 7-5'lik setlerin ardından 2-0'la geçerek ikinci tura yükseldi.

Tek erkeklerde ise 23 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe, Alman Maximilian Marterer'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Belçikalı David Goffin ise 31 numaralı seribaşı Arjantinli Sebastian Baez'e 6-1, 6-2 ve 6-4'lik setlerle üstünlük kurdu.

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Kaynak: AA

Wimbledon, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anett Kontaveit, Wimbledon'a ikinci turda veda etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anett Kontaveit, Wimbledon'a ikinci turda veda etti - Son Dakika
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