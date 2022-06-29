Tek erkeklerde ise 23 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe, Alman Maximilian Marterer'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

İngiltere'nin başkenti Londra 'da düzenlenen çim kort turnuvasının üçüncü gün sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlar ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Kaynak: AA

Wimbledon, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Anett Kontaveit, Wimbledon'a ikinci turda veda etti - Son Dakika

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