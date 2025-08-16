Anfield\'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup etti.
Liverpool, 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkardı. Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle eşitliği yakalasa da Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle 4-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Maça damga vuran an ise maç sonunda Liverpool taraftarları Diego Jota tezahüratı yaparken Salah gözyaşlarına hakim olamaması oldu.
