Ankara, 19-23 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'na ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'na 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre turnuva, TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kupada büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde tekler ve çiftler müsabakaları oynanacak.

Teklerde birinci 75 bin, ikinci ise 50 bin lira para ödülünün sahibi olacak.