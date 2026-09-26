Ankara Açık WTA 125 çiftler finalinde Falkowska-Smith ikilisi şampiyon oldu

Ankara Açık WTA 125 çiftler finalinde Falkowska-Smith ikilisi şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Açık WTA 125 çiftler finalinde Polonyalı Weronika Falkowska ile ABD'li Alana Smith, Sloven Dalila Jakupovic ve İsviçreli Naima Karamoko'dan oluşan ikiliyi 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından kortta ödül töreni düzenlendi.
Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda çiftler finalini Polonyalı Weronika Falkowska ile ABD'li Alana Smith kazandı.
Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çiftler finali gerçekleştirildi.
Polonyalı Weronika Falkowska ile ABD'li Alana Smith, finalde Sloven Dalila Jakupovic ile İsviçreli Naima Karamoko çiftiyle karşılaştı.
Falkowska-Smith, Jakupovic-Karamoko ikilisini 6-2 ve ikinci sette tie break sonucu 7-6'lık setle 2-0 yenerek turnuvada birinci oldu.
Karşılaşmanın ardından kortta ödül töreni düzenlendi.
Organizasyon, bugün oynanacak tekler yarı finalinde Deniz Dilek-Berfu Cengiz ve Teodora Kostovic-Polina Iatcenko karşılaşmalarıyla devam edecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?