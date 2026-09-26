Ankara Açık WTA 125 tekler finalinde Berfu Cengiz ile Teodora Kostovic karşılaşacak

Ankara Açık WTA 125 tekler finalinde Berfu Cengiz ile Teodora Kostovic karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda tekler finali Berfu Cengiz ile Sırp Teodora Kostovic arasında oynanacak. Cengiz, Deniz Dilek'i 6-1, 6-1; Kostovic ise Rus Polina Iatcenko'yu 7-5, 7-5 yenerek finale çıktı, final yarın saat 15.00'te.
Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda teklerde finalistler belli oldu.
Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğindeki organizasyonda tekler yarı final müsabakaları yapıldı.
Sırp tenisçi Teodora Kostovic, Rusya'dan Polina Iatcenko'yu 7-5, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Berfu Cengiz, Deniz Dilek'i 6-1, 6-1 setlerle 2-0 yenerek finalde Kostovic ile eşleşti.
Final karşılaşması yarın saat 15.00'te oynanacak.
Kaynak: AA
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