Ankara\'da 46. Cumhuriyet Koşusu\'nda Selim Kaya, Özmen Bey ile birinciliğe ulaştı

ANKARA'da 46'ncı Cumhuriyet Koşusu'nda bin 600 metre çim pistte 13 at mücadele ettiği yarışı Özmen Bey isimli safkanın Jokeyi Selim Kaya kazandı. Kaya, "Özmen Bey bugün rakiplerine oranla çok daha formda. Ekip de çok iyi ilgileniyor, çok güzel hazırladı. Çok şükür, devamı gelsin inşallah. Özmen Bey ve ben bu koşuyu Cumhuriyet'e armağan ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokey Selim Kaya, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyet Koşusu, Cumhuriyet'in adına düzenlenmiş bir koşu olduğu için, çok kıymetli ve benim için çok değerli. Fair-Play Ödülü'nü ben bu yarışta almıştım. Cumhuriyet Koşusu'nda 4 defa 2'nci oldum. Daha önce hiç kazanamadık. Bunun için çok farklı bir yarıştır benim için Cumhuriyet Koşusu. Özmen Bey bir yarışta 3'üncü oluyorsa bir sıkıntısı var. Özmen Beyi her zaman 1'inci veya 2 olur. 2'nciliğe bile düşmez gününde olursa. Özmen Bey bugün rakiplerine oranla çok daha formda. Ekip de çok iyi ilgileniyor, çok güzel hazırladı. Çok şükür, devamı gelsin inşallah. Özmen Bey ve ben bu koşuyu Cumhuriyet'e armağan ediyoruz" diye konuştu.