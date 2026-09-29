Ankara'da Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası 36 ülkeden 68 sporcuyla başladı - Son Dakika
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Ankara'da Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası 36 ülkeden 68 sporcuyla başladı

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2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'da Rollhouse Bilkent'te düzenlenen törenle açıldı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun ev sahipliğindeki organizasyonda 36 ülkeden 68 sporcu, 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde mücadele edecek.

2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası'nın açılış töreni, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun açılış töreni, Rollhouse Bilkent'te yapıldı.

Avrupa'nın başarılı bowling sporcularını bir araya getiren şampiyonada, 36 ülkeden 68 sporcu mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Avrupa'nın dört bir yanından gelen çok değerli sporcularımızı bu prestijli organizasyonda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizler sporumuza olan bağlılığın, yeteneğin ve sportmenliğin en büyük göstergelerisiniz. Önümüzdeki günlerde büyük mücadelelere, önemli başarılara ve unutulmaz anlara burada hep birlikte tanıklık edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada müsabakalar, 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
TürkiyeAnkaraEylülSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası 36 ülkeden 68 sporcuyla başladı - Son Dakika
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