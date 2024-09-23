Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Ankara\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayarak sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturdu.

23.09.2024 12:31  Güncelleme: 12:36
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Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası'nı dolu dolu bir programla kutladı.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle renklendi. 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' temasıyla gerçekleştirilen haftada, düzenlenen etkinliklerle sürdürülebilir ulaşım yöntemleri teşvik edilerek, kamusal alanların birlikte kullanımı vurgulandı.

Kadınlara ve çocuklara güvenli bisiklet sürüşü eğitimi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınlara ve çocuklara 'Güvenli Bisiklet Sürüşü Eğitimi' düzenlendi. Ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla EGO Bisiklet Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Çubuk-1 Barajı rekreasyon alanında yoga ve yürüyüş etkinliği

EGO Genel Müdürlüğü etkinlikler kapsamında Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nda 'Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor' etkinliği düzenlendi. Muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran alanda düzenlenen etkinliğe EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temiz ve güneşli havada uzman eğitmenler eşliğinde katılımcılar yoğa ve yürüyüş yaparken, Hacivat Karagöz oyunu ile keyifli dakikalar yaşadı. Çubuk-1 Barajı'nda düzenlenen etkinliğe katılan EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz üçüncü etkinlik. Gençler ve genç kalanlarla birlikte bir program yapıyoruz. Gayet de keyifli geçiyor. Kapanışı Tunalı Hilmi Caddesi'nde yapacağız, Otomobilsiz Kent Günü. Tunalı Hilmi Caddesi'ni trafiğe kapatarak vatandaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Biz EGO olarak Avrupa Hareketlilik Haftasına gerçekten büyük önem veriyoruz ve tüm Ankaralıları da bu yürüyüşümüze davet ediyoruz."

Gazipark'ta çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 6. gününde Gazi Park'ta çocuklar için bisiklet sürüşü şenliği ve Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır atıl vaziyette bulunan ve kapsamlı restorasyon çalışmalarını yaparak yeniden hizmete açtığı alanda düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

'Otomobilsiz kent günü' etkinliği ile sona erdi

'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' temasıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası Tunalı Hilmi Caddesi'nde düzenlenen 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği ile sona erdi. Programda; zumba, Hacivat-Karagöz gösterisi ve bisiklet boyama etkinliği düzenlenirken, Müzisyen Alpago Aydın sevilen şarkılarını izleyiciler için seslendirdi. Pedallayan Kadınlar Grubu ise ulaşımda bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Tunalı Hilmi Caddesi'ni bisikletleriyle turladı. Etkinliğe katılan EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Murat Alican Ersever, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki temel amacımız tabi ki sürdürülebilir hareketlilik sağlamak, yaşanılabilir şehirler inşa etmek ve insanların bu yaşanılabilir şehirlerde daha güzel, daha etkin, daha sosyal hayat sürebilmesini sağlamaktır. Günümüzde kentleşmenin hızlı artmasından kaynaklı olarak alternatif ulaşım çözümleri bulmak zorundayız. Bu alternatif ulaşım çözümleri kapsamında yaya hareketliliği, bisiklet hareketliliği bizler için çok önemlidir. Araç trafiğine kapatılmış meydanlarımızın oluşturulması bu meydanlardaki sosyalleşmenin artması temel amacımızdır daha çevre dostu alternatifler bulmak, bunları üretmek ve bunları kentimize etkin bir şekilde entegre etmek bizim temel amacımız. Kamusal alanlar bütün Ankara halkına aittir. Bütün Ankara halkı bu kamusal alanlarda keyifli bir şekilde vakit geçirebilmek için, güzel sosyal ortamlar kurabilmek için biz de üstümüze düşen her şeyi yapmak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak da halkımıza bu güzel ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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