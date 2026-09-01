Ankara'da Eskrim Federasyon Kupası'nda 1314 sporcu 9 Eylül'e kadar üç disiplinde yarışacak - Son Dakika
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Ankara'da Eskrim Federasyon Kupası'nda 1314 sporcu 9 Eylül'e kadar üç disiplinde yarışacak

Ankara\'da Eskrim Federasyon Kupası\'nda 1314 sporcu 9 Eylül\'e kadar üç disiplinde yarışacak
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Ankara'da Yenimahalle Spor Kompleksi'nin ev sahipliğinde başlayan Eskrim Federasyon Kupası'nın ilk gününde büyükler kılıç kategorisinde karşılaşmalar yapıldı. Büyükler, gençler ve 17 yaş altı kategorilerindeki 1314 sporcu, 9 Eylül'e kadar epe, flöre ve kılıç disiplinlerinde mücadele edecek.

Ankara'da düzenlenen Eskrim Federasyon Kupası başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk günü, büyükler kılıç kategorisindeki karşılaşmalara sahne oldu.

Büyükler, gençler ve 17 yaş altı kategorilerindeki 1314 sporcu; 9 Eylül'de tamamlanacak turnuvada epe, flöre ve kılıç disiplinlerinde mücadele edecek.

1-3 Eylül tarihlerinde kılıç, 4-6 Eylül tarihlerinde flöre, 7-9 Eylül tarihlerinde de epe müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA

Turnuva, 9 Eylül, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara'da Eskrim Federasyon Kupası'nda 1314 sporcu 9 Eylül'e kadar üç disiplinde yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Eskrim Federasyon Kupası'nda 1314 sporcu 9 Eylül'e kadar üç disiplinde yarışacak - Son Dakika
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