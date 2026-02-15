U-17 Gelişim Ligi 8. Grup'ta oynanan 16. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor, konuk olduğu Talas Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Sümer 2 Nolu
Hakemler: Ömer Keleş, Özge Özkul, Mustafa Berat Küçük
Talas Belediyespor: Atilla Saltı, Ensar Mahmud Özcan, Tolga Koçak (Berkay Kara Dk. 80), Batuhan Küçük, Salih Yılmaz, Fikret Hasdedeoğlu (Seçimhan Özbek Dk. 72), Berat Açar, Ömer Faruk Çamdal (Yusuf Turan Dk. 61), Cemal Berkay Benderli, Sinan Efe Arslan, Sıddık Bülbül (Mehmet Sami Sat Dk. 80)
Ankara Demirspor: Tunahan Arucan, Okyanus Buğra Serbest (Berat Yıldırım Dk. 86), Emir Vargün, Ali Ege Çeri, Yunus Emre Aydın, Başar Çiçek (Ahmet Gökhan Dk. 86), Berken Kara (Mustafa Gündüz Dk. 86), Doğukan Kara (Aral Harmancıklı Dk. 46), Nihat Tozluyurt (Keyan Coşkun Dk. 57), Poyraz Ustabaşı (Mert Emre Akdoğan Dk. 86), Ali Mert Sarı (Akın Efe Atılgan Dk. 86)
Goller: Sıddık Bülbül (Dk. 49) (Talas Belediyespor), Berken Kara (Dk. 22 Pen), Ali Mert Sarı (Dk. 65), Yunus Emre Aydın (Dk. 72), Emir Vargün (Dk. 80) (Ankara Demirspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › U17 Gelişim Ligi 8. Grup: Talas Belediye: 1 Ankara Demirspor: 4 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?