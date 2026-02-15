U17 Gelişim Ligi 8. Grup: Talas Belediye: 1 Ankara Demirspor: 4 - Son Dakika
U17 Gelişim Ligi 8. Grup: Talas Belediye: 1 Ankara Demirspor: 4

15.02.2026 11:59  Güncelleme: 12:00
U-17 Gelişim Ligi 8. Grup'ta 16. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor, Talas Belediyespor'u 4-1 yenerek üç puanı hanesine ekledi. Maçta goller, Talas'tan Sıddık Bülbül ve Ankara'dan Berken Kara, Ali Mert Sarı, Yunus Emre Aydın ile Emir Vargün'den geldi.

Stat: Sümer 2 Nolu

Hakemler: Ömer Keleş, Özge Özkul, Mustafa Berat Küçük

Talas Belediyespor: Atilla Saltı, Ensar Mahmud Özcan, Tolga Koçak (Berkay Kara Dk. 80), Batuhan Küçük, Salih Yılmaz, Fikret Hasdedeoğlu (Seçimhan Özbek Dk. 72), Berat Açar, Ömer Faruk Çamdal (Yusuf Turan Dk. 61), Cemal Berkay Benderli, Sinan Efe Arslan, Sıddık Bülbül (Mehmet Sami Sat Dk. 80)

Ankara Demirspor: Tunahan Arucan, Okyanus Buğra Serbest (Berat Yıldırım Dk. 86), Emir Vargün, Ali Ege Çeri, Yunus Emre Aydın, Başar Çiçek (Ahmet Gökhan Dk. 86), Berken Kara (Mustafa Gündüz Dk. 86), Doğukan Kara (Aral Harmancıklı Dk. 46), Nihat Tozluyurt (Keyan Coşkun Dk. 57), Poyraz Ustabaşı (Mert Emre Akdoğan Dk. 86), Ali Mert Sarı (Akın Efe Atılgan Dk. 86)

Goller: Sıddık Bülbül (Dk. 49) (Talas Belediyespor), Berken Kara (Dk. 22 Pen), Ali Mert Sarı (Dk. 65), Yunus Emre Aydın (Dk. 72), Emir Vargün (Dk. 80) (Ankara Demirspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

