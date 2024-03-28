Ankara Dikmen Semtinde Mikser Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Ankara Dikmen semtinde mikser kamyonu yokuşa dönmek isterken virajı alamayınca devrildi, kaza sonucu kamyon sürücüsü Z. O. (48) yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Dikmen Caddesi'ne inen 931. Cadde'ye girmek isteyen Z. O. yönetimindeki mikser kamyonu virajı alamayınca devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Sağlık ekiplerince ambulansa alınan sürücü Z. O, tedavisi için hastaneye götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.
Galatasaray Futbol Takımı, milli takım arasında Antalya'da kamp yaparken teknik ekip ve basın mensupları arasında maç düzenlendi. Teknik ekip, 13-3'lük skorla galip geldi ve Ali Yiğit Buruk 3 gol attı.
Sivasspor milli maçlar nedeniyle verilen arada Sivas Dört Eylül Futbol ile hazırlık maçında karşılaştı ve 3-0 galip geldi. Emre Gökay, Clinton N'jie ve Alaaddin Okumuş'un golleriyle Sivasspor kazandı.
EMS Yapı Sivasspor, milli arada TFF 3. Lig takımlarından Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un sahaya sürdüğü ilk 11, Emre Gökay, N'Jie ve Alaaddin Okumuş'un golleriyle galibiyeti elde etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündemdeki olayları dışarıda bıraktıklarını belirterek, "Benim işim ve oyuncularımın işi saha. Sadece futbola odaklandık" dedi.
Kastamonu'da hizmet vermeye başlayan ve Türkiye'de 3'üncü olan merkezde bedensel engelli bireyler spor yapma imkanı bulacak. Merkezin tanıtım programında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 'Ciddi bir emek var. Böyle bir merkez bir İstanbul'da var, bir Antep'te var üçüncüsü de burada var' dedi.
Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Karagümrük'ün golüne Ghezzal ile yanıt veren Beşiktaş, maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, milli arada özel maçta VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kevin Lasagna'nın golüne Ghezzal'ın cevabıyla maç eşitlendi. Al-Musrati, Rebic ve diğer bazı oyuncular kadroda yer almadı.
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