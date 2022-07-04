Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek - Son Dakika
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Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek

04.07.2022 13:14
Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre, genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette, cankurtaranlıkla ilgili uluslararası doküman ve eğitim materyallerine erişim konusu da görüşüldü.

Cahit Çelik, 2023'te hem cankurtaranlıkla ilgili doküman ve uluslararası eğitim materyallerine erişim hem de bu çalışmaların bütçesiyle ilgili federasyona destek sağlayacaklarını dile getirdi.

Ziyaret, cankurtaranlığın uluslararası seviyeye çıkarılması için çözüm önerilerinin sunulması ve karşılıklı değerlendirmelerle son buldu.

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Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Oğuz Aydın, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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