Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor maçına hazır

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibi, bu maç öncesi son çalışmasını teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde Aktepe Stadı'nda gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Futbolcular, bir saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.