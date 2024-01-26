Stat: Yeni Adana
Hakemler: Feridun Daldaş, Özgür Ertem, Hasan Erdoğan
Adanaspor: Arda Akbulut, Harun Alpsoy (Dk. 90 Hakan Eroğlu), Oberlin (Dk. 64 Metehan Altunbaş), Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Fevzi Yıldırım, Diakite (Dk. 79 Burhan Tuzun), Dabo, Yepie (Dk. 79 Devran Şenyurt), Junior Fernandes
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (Dk. 71 Erkan Eyibil), Bardhi (Dk. 82 Orhan Nahırcı), Ariyibi (Dk. 71 Ahmet Yazar), Dembele (Dk. 59 Koray Kılınç), Selim Ilgaz (Dk. 59 Melih İnan)
Goller: Dk. 8 Selim Ilgaz, Dk. 75 Ahmet Yazar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 11 Yepie (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Dabo, Dk. 47 Harun Alpsoy, Dk. 55 Junior Fernandes, Dk. 90 Metehan Altunbaş (Adanaspor), Dk. 90+2 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika