Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü: Penaltı kaçan maçın kırılma anı oldu - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü: Penaltı kaçan maçın kırılma anı oldu

Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Ersan Parlatan, Boluspor ile berabere kaldıkları maçta kaçırdıkları penaltının maçın kırılma anı olduğunu söyledi. Parlatan, penaltının kaçmasıyla birlikte takımın oyununun etkilendiğini belirtti. Boluspor Antrenörü Fikret Çeliktaş ise maçın başında istedikleri tempoyu yakalayamadıklarını ancak penaltı sonrası takımın toparlandığını ifade etti.

31.08.2024 20:16
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Ersan Parlatan, kaçırdıkları penaltının "maçın kırılma anı" olduğunu söyledi.

Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Güzel bir hücum organizasyonuyla 1-0 öne geçtik. İyi pozisyonlara girdik, penaltı kazandık. Maçın kırılma anı diyebiliriz. Tabii ki penaltı kaçabilir ama bizim adımıza kırılma anı oldu çünkü bu dakikadan itibaren ilk yarının sonuna kadar oyundan biraz koptuk. Kafalar biraz kaçan penaltı pozisyonunda kaldı." diye konuştu.

İkinci devre oyunun dengeli geçtiğini dile getiren Parlatan, "Son 15-20 dakika gol için girişimler yapan, pozisyonlar yakalayan bir görüntü sergiledik. Rakibin de geçiş oyununda 2-3 tehlikeli atağı oldu ama galibiyete biraz daha yakın taraftık. Seyircimiz önünde kazanmak, sahamızda ilk galibiyetimizi almak istiyorduk. Oyuncularıma bu çabayı gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu takımla daha iyi işler yapacağız. " değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor cephesi

Boluspor Antrenörü Fikret Çeliktaş, karşılaşmaya ilişkin "Oyuna çok kötü başladık. İstediğimiz tempoyu maalesef 29. dakikaya kadar yakalayamadık. Kaçan penaltıdan sonra takım toparlandı. İstediğimiz oyunu sergilemeye başladık. Maçın sonlarına doğru galibiyete ulaşabilirdik." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri daha takıma tam adapte edemediklerini söyleyen Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha iyi takım olmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Yeni transferleri de adapte edip, daha iyi bir takım olacağız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bunlar sahada oyunlarını sergilediği zaman çok daha iyi bir Boluspor izleteceğiz. Alınan 1 puan bizim için avantaj çünkü deplasmanda ne kadar puan toplarsak bizim için o kadar büyük avantaj olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü: Penaltı kaçan maçın kırılma anı oldu - Son Dakika

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