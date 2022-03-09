Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 11 Mart Cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibinin açıklamasına göre mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmana ısınma koşusuyla başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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