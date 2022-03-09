Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.03.2022 17:09
Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 11 Mart Cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 11 Mart Cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibinin açıklamasına göre mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmana ısınma koşusuyla başladı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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