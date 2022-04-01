Ankara Keçiörengücü, kadın ve öğrencilerden iç sahada bilet ücreti almayacak - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kadın ve öğrenci taraftarların iç saha maçlarına ücretsiz girebileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Sedat Tahiroğlu, yarın oynayacakları Bursaspor maçı da dahil olmak üzere sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda çıkacakları tüm müsabakalarda kadın ve öğrenci taraftarlardan bilet ücreti alınmayacağını kaydetti.

Taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Tahiroğlu, "Bu hafta kenetlenme zamanı. Taraftar olmazsa futbolun güzelliği olmaz. Taraftar sayısını üst seviyelere çıkardığımız zaman gücümüze güç katıyoruz. Taraftarların da desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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