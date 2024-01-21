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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan: 'İlk 20 dakika netice verdi' - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan: 'İlk 20 dakika netice verdi'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Bunun da ilk 20 dakika bizim adımıza netice verdi. Golden sonraki tepkimiz biraz düştü. İkinci devre başladığında oyunun tekrar kontrolünü almaya çalıştık' dedi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan: \'İlk 20 dakika netice verdi\'
21.01.2024 - 16:04,
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bunun da ilk 20 dakika bizim adımıza netice verdi. Golden sonraki tepkimiz biraz düştü. İkinci devre başladığında oyunun tekrar kontrolünü almaya çalıştık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Manisa FK ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Özcan, "Maça geldiğimizde oyuna iyi başlayan bir takımdık. Hafta içi Ahmet Hoca ve ekibi çok iyi bir çalışma gösterdi. Bu da karşılaşmanın ilk 20 dakikasında bizim adımıza netice verdi. Golden sonraki tepkimiz biraz düştü. İkinci devre başladığında oyunun tekrar kontrolünü ele almaya çalıştık. Son 15 dakikada baskıyı kurduk, geçiş oyununa döndük. Oyun gitti, geldi. Biz bugün bir puan aldık, önümüzdeki hafta üç puan alarak çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Manisa, Ankara, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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