Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Bu haftayı bay geçecek başkent ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim'de Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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