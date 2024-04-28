Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti

Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor\'u 4-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Görkem Bitin ve Traore'nin golleriyle öne geçen Ankara Keçiörengücü, galibiyeti koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

28.04.2024 18:01
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Dembele topu kale önüne çevirdi. Görkem Bitin'in penaltı noktasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

17 . dakikada Görkem Bitin ceza yayından, ceza sahasına sol çaprazdan koşu yapan Traore'ye aktardı. Traore'nin kaleyi cepheden gören açıdan çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Ümraniyespor'un orta sahada yaşadığı pas hatasında topa sahip olan Dembele pasını rakip yarı sahada Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

41. dakikada sol kanattan pası alan Görkem Bitin, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelere gönderdi. 4-0

44. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Tiago kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

47. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası önünde gönderdiği pası sol çaprazda karşılayan Tiago'nun vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 4-2

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Onur GÜlter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bardhi (Orhan Nahırcı dk. 87), Erkam Develi (Erkan Eyibil dk. 79), Traore (Melih İnan dk. 87), Dembele (Camara dk. 80), Görkem Bitin (Arda Hilmi Şengül dk. 62)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kubalas, Bahadır Yıldırım, Selim Ilgaz, Ahmet Yazar

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Muhammed Mert, Diniyev (İlhami Siraçhan Nas dk. 46), Serkan Göksu (Onur Ayık dk. 46), Emrecan Bulut (Emre Demir dk. 46), Tiago (Saponjic dk. 83), Hasan Ayaroğlu

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Cofie, Mustafa Eser, Melih Okutan, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı

Teknik Sorumlu: Orhan Gençer

Goller: Görkem Bitin (dk. 11, 41), Traore (dk. 17), Bardhi (34) (Ankara Keçiörengücü), Tiago (dk. 44, 47) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Traore, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Glumac, Tiago, Emre Demir (Ümraniyespor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika

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