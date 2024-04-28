Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor\'u 4-2 yenerek galibiyeti kutladı

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2 yenen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Tahsin Tam, galibiyetten dolayı oyuncularına teşekkür ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Tahsin Tam, maça güzel başladıklarını çok önemli bir maçta harika bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımızı yüksek konsantrasyonla bu maça hazırladık. Çok önemli bir maçtı rahatlama anlamında. Bizim için belki de sezonun bitişi olacaktı. Gerçekten de hazırlıklarımızın karşılığını aldık." diye konuştu.

Takım birlikteliğini güçlü bir şekilde sahaya yansıttıklarını belirten Tam,"Oyuncularıma canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Bölüm bölüm tabii ki rakip takım maçı çevirmek için ortaya gayret koydu, bu da doğal. Maçı 4-2 gibi net bir skorla bitirdik, diğer maçların sonuçları da bizi rahatlatan sonuçlar oldu. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkmak gerçekten bizi, camiamızı hepimizi çok mutlu etti. Diğer takımlara da bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise Ankara Keçiörengücü'nün ilk yarı müthiş bir oyun sergilediğini belirterek, "Aslında oyun dengeli başladı ancak bireysel bir hata, biraz konsantrasyon eksikliği... Ama biz takımımızın gerçek gücünü biliyoruz. Devre böyle bitti ama maçın ikinci yarısına baktığımızda hemen başında bulduğumuz bir gol var, bazı değişiklikler oyunun da bize dönmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Balcı, maçta 4-2'lik skordan sonra da üç tane net pozisyon bulduklarını belirterek, "Oyunun sonuna kadar oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Bir futbol takımı her zaman iyi oynayamaz, iyi oynamadığı dönemler olabilir bugün de bu maçın ilk yarısı bize böyle denk geldi. Oyuncularımıza güvenimiz devam ediyor ve Ümraniyespor önümüzdeki yılda da Trendyol 1. Lig'de devam edecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.