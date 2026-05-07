Ankara Pazarlılar Derneği Tesis Açılışı

07.05.2026 10:40
Yeni sosyal tesis, Bakan Bak'ın katılımıyla açıldı. Rize'nin yöresel etkinlikleri burada sunulacak.

Ankara Pazarlılar Derneğinin sosyal tesisi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törenle açıldı.

Yenimahalle ilçesindeki Cemre Parkı'nda inşa edilen tesisin açılış törenine, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Pazar Kadın Girişimciler Derneği tarafından hazırlanan "Sandıktan Sahneye Rize Yöresel Kıyafetleri" defilesi gerçekleştirildi.

Bak, törendeki konuşmasında, emeği geçenlere teşekkür ederek "Ankara bizim, Rize bizim, Türkiye bizim. Dolayısıyla sizlerle birlikte olmak çok kıymetli. Rize'nin evladı olmaktan Rize'ye hizmet etmekten gurur duyuyorum. Tesis hayırlı olsun. Değerli belediye başkanına bu parkın içinde böyle güzel bir yer verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz de katkıda bulunduk. Katkıda bulunmaya da devam edeceğiz. Rize'yi çok seviyoruz, Pazar'ı çok seviyoruz. Hep beraber bölgemizi kalkındırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pazar'da hayata geçirilen yatırımları anlatan Bak, sahil düzenlemeleri, parklar, spor tesisleri ve sosyal alanlarla ilçenin önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından sosyal tesis, kurdele kesimiyle açıldı. Botanik bahçesinin de yer aldığı tesiste Rize'nin yöresel yemeklerinin sunulacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

