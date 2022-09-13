Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar , saha ve seyirci avantajlarını en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, "Taraftarımız bizim en büyük gücümüz olacak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ankara spor haberi: Bucaspor 1928 evinde Ankara Demirspor'la oynayacak - Son Dakika

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