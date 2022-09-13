Ankara spor haberi: Bucaspor 1928 evinde Ankara Demirspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak.
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, saha ve seyirci avantajlarını en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, "Taraftarımız bizim en büyük gücümüz olacak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.
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