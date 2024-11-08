Ankaragücü 3-0 ile galip geldi - Son Dakika
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Ankaragücü 3-0 ile galip geldi

Ankaragücü, Esenler Erokspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı; Koçak değerlendirmelerde bulundu.

08.11.2024 23:47
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kenan Koçak, 3 puanı 3 golle kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir süreçten geçtiklerini, yoğun maçlar ve sakatlıkların işlerini zorlaştırdığını belirterek, "Bugün 3 golle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Takımımızı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi milli maç arasını iyi değerlendirip, önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp inşallah böyle galibiyetlerle güzel günleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Koçak, maçta isteklerinin dışında rakibe pozisyonlar da verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"3-0 galip geldik diye yan gelip yatmayacağız. Pozisyonları değerlendireceğiz, çalışacağız. Daha çok işimiz var. İstediğimiz seviyeye gelene kadar çok çalışmamız lazım ama takım iyi yolda, umarım sakat oyuncularımız da bir an evvel geri döner. Futbolcularımızın performanslarının maksimum seviyeye çıkması için çalışıyoruz, önceliğimiz kendi elimizdeki futbolcularımız. İhtiyaç durumları da tabii ki yönetim kurulumuzla değerlendiririz."

Altıparmak: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta 3-0 mağlup ayrıldık"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise skora bakarak herkesin MKE Ankaragücü'nün çok net bir galibiyet aldığını düşünmesinin yanlış olacağını belirterek, "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta 3-0 mağlup ayrıldık, Ankaragücü'nün eksikliklerini ve iyi taraflarını biliyorduk. Maçın büyük bölümünü istediğimiz şekilde oynadık, çok net pozisyonlara girdik. Ankaragücü hiç pozisyon kaçırmadı, bizim 7-8 tane yüzde yüz pozisyonumuz var ama ne yazık ki hiçbirini değerlendiremedik." diye konuştu.

Oyun olarak istedikleri oyunu oynadıklarını ancak gol atamayınca kıymetinin olmadığını dile getiren Altıparmak, "Çok da pozisyonlara girdik ama son vuruşlardaki beceriksizliğimiz ve kalecinin de kurtarışları mağlup olmamıza neden oldu, ikinci ve üçüncü golü uzatmalarda yedik. Oyun olarak istediğimizi yapma anlamında maçın tamamına yakınında bunu gerçekleştirdik. Oyuncularımı kutluyorum çok iyi mücadele ettiler, son bölüm hariç istediğimiz her şeyi yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü 3-0 ile galip geldi - Son Dakika

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