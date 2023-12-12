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Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısı kınandı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı sonrası TFF Van İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt, saldırıyı kınadıklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Ankaragücü Başkanı\'nın hakeme saldırısı kınandı
12.12.2023 - 18:50,
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Van İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt, konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Van Atatürk Stadında düzenlenen açıklamada konuşan TFF Van İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt, "Dün akşam Türk futbolu için talihsiz kapkara bir gece yaşanmıştır. Ülkemizin değeri hakemimiz Sayın Halil Umut Meler hocamız, kendini bilmez bir kulüp başkanı ve avaneleri tarafından menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Öncelikle değerli hakemimize, ekibine, ailesine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Van hakem camiası olarak sonuna kadar hakemimizin, hakemlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir elit FİFA hakemine yumruk atıp sonrasında yerdeyken tekmeleyip, Türk futbolunu uluslararası basın önünde küçük düşüren ve rencide eden bu zihniyetin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Hakem camiası olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı da belirtmek istiyoruz" dedi.

Açıklamalarında hakemlerin futbol oyununun en önemli parçası olduğuna vurgu yapan Kurt, "Bir futbol maçı; kulüp başkanı olmadan, teknik direktör cezalıyken, yıldız oyuncular sakatken veya seyirci olmadan oynanabilir ancak bir hakem olmadan oynanması mümkün değildir. Bu bilinçle Federasyonumuzun ve Merkez Hakem Kurulu'nun alacağı her kararı sonuna kadar destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Bu süreçte yerel 'de hiçbir kategorideki müsabakaya hakem ataması yapmayacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Bu vesileyle ülkemizin değeri elit FİFA hakemimiz Sayın Halil Umut Meler hocamıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir an önce sağlığına kavuşması temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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